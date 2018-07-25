В Боливии расследуют обстоятельств смерти посла Сальвадора

МЕХИКО, 25 июл – РИА Новости. Министр здравоохранения Боливии Родольфо Рокабадо распорядился в среду начать расследование обстоятельств скоропостижной смерти посла Сальвадора в стране Мадделин Брисуэлы.

Ранее советник-посланник посольства Марта Васкес сообщила журналистам, что Брисуэла скончалась от кровоизлияния в мозг, при этом сразу семь клиник в Ла-Пасе якобы отказались оказать ей помощь.

"Ситуация изучается, я бы не хотел забегать вперед. Если ей было отказано в медицинской помощи, как об этом говорят, как только будет информация, мы об этом сообщим", — приводит агентство ABI заявление Рокабадо.

При этом МИД Сальвадора уже заявил, что факт неоказания помощи не установлен. "Дипломат получила начальную помощь в центре здоровья, после чего в связи с серьезностью ее состояния она была переведена в другой центр, где ей было предоставлено необходимое медицинское лечение", – говорится в коммюнике ведомства.