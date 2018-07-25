Пушков объяснил странное поведение Геращенко на переговорах в Минске

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что заседание гуманитарной подгруппы по Донбассу в Минске пришлось прервать из-за поведения представителя Украины Ирины Геращенко.

"Не удивлен: знаю ее по ПАСЕ, где она вела себя как невменяемая. Такого рода "переговорщики" способны только войну объявлять", — написал Пушков в Twitter.

По мнению парламентария, подобное поведение представителя Украины объясняется стремлением Киева к срыву соглашений.

Ранее представитель самопровозглашенной ЛНР на переговорах по Донбассу в Минске Ольга Кобцева сообщила, что Геращенко опоздала на заседание гуманитарной подгруппы на час. Несмотря на то, что стороны собирались обсудить ряд важных тем, представительница Киева начала свое выступление с антироссийской риторики, которая не имела никакого отношения к обсуждаемым вопросам. После этого Геращенко словесно оскорбила омбудсмена ДНР Дарью Морозову и покинула заседание.