Супруга Асада подарила котенка дочери погибшего в Сирии Героя России

ДАМАСК, 25 июл — РИА Новости. Жена президента Сирии Башара Асада Асма Асад подарила котёнка младшей дочери Героя России Марата Ахметшина, павшего во время борьбы с террористами в Сирии, котёнка шотландской вислоухой породы.

В понедельник в Сирию по приглашению президента страны и его жены прибыли пять семей российских военнослужащих. Среди них жена и трое детей Героя России Марата Ахметшина, который пал в бою с террористами ИГ*, спасая товарищей.

В среду жена президента Сирии Асма Асад встретилась с семьями погибших российских и сирийских военных. Первая леди Сирии вместе с членами семей возложила цветы к памятнику Неизвестному солдату в Дамаске, а после пригласила их пообщаться, после чего преподнесла Ралине Ахметшиной подарок — серого котёнка шотландской вислоухой породы.

"Я знаю, что ты хотела чёрного, но я не нашла", — сказала Асма Асад.

Ралина Ахметшина ответила первой леди Сирии, что назовёт котёнка Угольком.

"Это на память из Сирии", — добавила Асма Асад.

*Запрещённая в России террористическая организация