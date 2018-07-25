Супруга Асада подарила котенка дочери погибшего в Сирии Героя России

ДАМАСК, 25 июл — РИА Новости. Жена президента Сирии Башара Асада Асма Асад подарила котёнка младшей дочери Героя России Марата Ахметшина, павшего во время борьбы с террористами в Сирии, котёнка шотландской вислоухой породы.
В среду жена президента Сирии Асма Асад встретилась с семьями погибших российских и сирийских военных. Первая леди Сирии вместе с членами семей возложила цветы к памятнику Неизвестному солдату в Дамаске, а после пригласила их пообщаться, после чего преподнесла Ралине Ахметшиной подарок — серого котёнка шотландской вислоухой породы.
"Я знаю, что ты хотела чёрного, но я не нашла", — сказала Асма Асад.
Ралина Ахметшина ответила первой леди Сирии, что назовёт котёнка Угольком.
"Это на память из Сирии", — добавила Асма Асад.
*Запрещённая в России террористическая организация