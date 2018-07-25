На границе Израиля с Газой сработали сирены тревоги

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июл — РИА Новости. Сирены тревоги прозвучали на границе Израиля с сектором Газа, предупреждая местных жителей о возможном обстреле с территории палестинского анклава, сообщила армейская пресс-служба.

Система оповещения сработала после того, как военные обстреляли позиции боевиков в ответ на обстрел с их стороны.

"Сирены прозвучали в региональном совете Хоф-Ашкелон", — говорится в пресс-релизе. Сегодняшняя перестрелка стала самым серьезным инцидентом с прошлой пятницы, когда в ответ на гибель солдата от пули палестинского снайпера Израиль атаковал почти 70 объектов ХАМАС в секторе Газа.