В Хорватии произошла авария с участием легкого самолета, трое пострадали

БЕЛГРАД, 25 июл — РИА Новости. Пилот и два пассажира легкого самолета Cessna пострадали при аварийной посадке в аэропорту города Дубровник на адриатическом побережье Хорватии, сообщила администрация аэропорта.

"Самолет модели Cessna 128 с регистрационными номерами OE-DDU на маршруте из Граца (Австрия) в Дубровник во время посадки попал в серьезную аварию и приземлился южнее взлетной полосы и рулежной дорожки. Происшествие произошло около 16.37 (17.37 мск)", — сообщила администрация аэропорта.

"Максимально быстро среагировала спасательно-пожарная служба аэропорта Дубровник и бригады скорой помощи. В самолете находились три человека, которые получили экстренную медицинскую помощь и доставлены в больницу Дубровника", — говорится в сообщении.

Отмечается, что один из находившихся на борту получил серьезные травмы и многочисленные переломы. Аэропорт Дубровника был закрыт на час после происшествия для взлетов и посадок воздушных судов. Предположительная причина аварии — сильный переменный ветер во время посадки. Ожидается, что в четверг специалисты министерства транспорта Хорватии и Агентства по расследованиям аварий в авиации начнут осмотр места происшествия.