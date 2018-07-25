В Бельгии предложили привязать оплату труда к его производительности

БРЮССЕЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Федеральное правительство Бельгии разработало программу повышения занятости населения, которая призвана в перспективе внедрить новый принцип расчета заработной платы в привязке не к возрасту, а к уровню компетенций и производительности труда.

Программа, получившая в прессе название "Jobsdeal" ("рабочее соглашение"), уже вызвала активное обсуждение и критику со стороны профсоюзов. Особое внимание в программе, содержащей 28 пунктов, в обществе вызвала идея привязать в перспективе уровень заработной платы к производительности труда.

"Организация четкой повестки текущей реформы системы вознаграждений, которые больше не должны быть связаны с возрастом, а связаны с компетенцией и производительностью", — говорится в обнародованной федеральным кабмином программе, которая призвана найти решение парадоксальной ситуации на рынке труда, когда при наличии вакантных мест остается высоким уровень безработицы.

Кроме того, правительство намерено "поощрять работодателей вкладываться в подготовку новых работников", а также создавать условия, позволяющие пенсионеру или инвалиду работать и увеличивать свои доходы при одновременном снижении налогов.

Также программа предусматривает поощрение работников вкладывать в случае увольнения максимум одну треть выходного пособия в свое профессиональное образование.

В 2017 году в Бельгии насчитывалось 487 тысяч официально зарегистрированных безработных. До 2022 года власти планируют ежегодно создавать 46 тысяч рабочих мест. При этом в настоящее время насчитываются 134,5 тысячи вакантных рабочих мест, 60% которых не требуют диплома.