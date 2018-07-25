Украина выделила средства на строительство двух КПП на границе с Крымом

КИЕВ, 25 июл – РИА Новости. Кабмин Украины решил выделить 105,98 миллиона гривен (около 4 миллионов долларов) для строительства двух автомобильных временных контрольных пунктов пропуска на границе с Крымом, сообщает пресс-служба правительства.
Сообщается, что данные средства выделяются министерству инфраструктуры, а развитие КПП предусматривает, помимо прочего, оборудование зон сервисного обслуживания автомобилей.
"Выделить министерству инфраструктуры 105,98 миллиона гривен министерству финансов осуществить указанные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета", — приводит пресс-служба решение кабмина.
Зачем нужны новые пункты пропуска на границе с Крымом, пресс-служба не поясняет.
На сайте украинской пограничной службы указано, что на границе с Крымом Украина имеет семь пунктов пропуска, в том числе автомобильные в Чонгаре и Каланчаке.