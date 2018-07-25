Двое палестинцев погибли из-за обстрела израильской армии по Газе

ГАЗА, 25 июл — РИА Новости. Двое палестинцев погибли, один получил тяжелое ранение, оказавшись под израильским обстрелом на границе сектора Газа, сообщил РИА Новости официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Израильские военные заявили, что атаковали позиции боевиков из правящего движения ХАМАС в ответ на огонь по военнослужащим с территории анклава.

"Два палестинца погибли, еще один находится в крайне тяжелом состоянии после обстрела израильской артиллерией восточной окраины города Газы", — сказал собеседника агентства.

Израильские военные пока не сообщали о наличии потерь с их стороны. Это самый серьезный инцидент с прошлой пятницы, когда в ответ на гибель солдата от пули палестинского снайпера Израиль атаковал почти 70 объектов ХАМАС в секторе Газа.