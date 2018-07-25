Помпео выпустил "Крымскую декларацию"

ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. Госдепартамент США выпустил "Крымскую декларацию" — формальный документ, определяющий непризнание Крыма частью России официальной политикой США.
Декларация Уэллеса названа по имени госсекретаря Бенджамина Самнера Уэллеса. Согласно декларации, США официально отказались признавать Литву, Латвию и Эстонию частью СССР. Формально эта декларация действовала более полувека до распада СССР. Целью "Крымской декларации" является формальная кодификация политики США в отношении Крыма.
"США призывают Россию уважать принципы, приверженность которым она на протяжении долгого времени декларировала, и прекратить оккупацию Крыма. По мере того как демократические государства стремятся построить независимый, справедливый и процветающий мир, мы должны поддерживать наши обязательства международному принципу равенства суверенных стран и уважать территориальную целостность других государств. Россия своими действиями продемонстрировала поведение, недостойное великой страны, и решила сама себя изолировать от международного сообщества", — говорится в декларации.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".