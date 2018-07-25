Помпео выпустил "Крымскую декларацию"

ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. Госдепартамент США выпустил "Крымскую декларацию" — формальный документ, определяющий непризнание Крыма частью России официальной политикой США.

"Как мы сделали в случае с декларацией Уэллеса 1940, США подтверждают, что их политикой является отказ от признания претензий Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой в противоречие международному праву. Совместно с союзниками, партнерами и международным сообществом США отвергают попытку России аннексировать Крым и обещают поддерживать эту политику до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена", — говорится в "Крымской декларации", подписанной госсекретарем Майком Помпео.

Декларация Уэллеса названа по имени госсекретаря Бенджамина Самнера Уэллеса. Согласно декларации, США официально отказались признавать Литву, Латвию и Эстонию частью СССР. Формально эта декларация действовала более полувека до распада СССР. Целью "Крымской декларации" является формальная кодификация политики США в отношении Крыма.

"США призывают Россию уважать принципы, приверженность которым она на протяжении долгого времени декларировала, и прекратить оккупацию Крыма. По мере того как демократические государства стремятся построить независимый, справедливый и процветающий мир, мы должны поддерживать наши обязательства международному принципу равенства суверенных стран и уважать территориальную целостность других государств. Россия своими действиями продемонстрировала поведение, недостойное великой страны, и решила сама себя изолировать от международного сообщества", — говорится в декларации.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".