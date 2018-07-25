Израильские войска атаковали позиции палестинцев в ответ на обстрел из Газы

Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (330)

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июл — РИА Новости. Израильские войска атаковали позиции боевиков на границе сектора Газа в ответ на обстрел с палестинской стороны, сообщила армейская пресс-служба.

Информации о потерях пока не поступало.

"Террористы открыли огонь по военнослужащим Армии обороны Израиля в южной части сектора Газа. Армия в ответ атаковала военные посты террористической организации ХАМАС", — сказано в пресс-релизе.

На движение ХАМАС израильтяне возлагают ответственность за все агрессивные действия с территории подконтрольного ему анклава.