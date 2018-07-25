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Обвинение предложило засекретить большую часть улик по делу Бутиной

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Задержание Марии Бутиной в США (82)
(обновлено: 21:23 25.07.2018)
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CC BY 2.0 / Pavel Starikov / Maria ButinaМария Бутина. Архивное фотоМария Бутина. Архивное фото
CC BY 2.0 / Pavel Starikov / Maria Butina

ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Обвинение по делу российской гражданки Марии Бутиной потребовало закрыть доступ к большей части документов, которых скопилось уже на 12 терабайт. 

Защита, в свою очередь, предложила несколько возможных ходатайств, в том числе с требованием закрыть дело и освободить Бутину до процесса, хотя вероятность успеха этих ходатайств невелика. Адвокат Роберт Дрисколл заявил, что россиянка рассчитывает доказать свою невиновность.

Суд по делу Марии Бутиной в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Бутина не является российским агентом, заявил адвокат
Бутину обвинили в работе агентом России в США без соответствующей регистрации при Минюсте — подобные обвинения в прошлом предъявлялись в делах о шпионаже. Россиянку заподозрили в попытках внедриться в американские общественные организации и встречаться с местными политиками по заданию некоего российского чиновника, предположительно, зампреда Центробанка и бывшего сенатора Александра Торшина.

Адвокат Бутиной подчеркнул, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".

Двенадцать терабайт данных

Обвинение намерено представить до 12 терабайт информации по делу, но засекретить большую часть улик, сообщил в суде представитель прокуратуры.

"У стороны властей готово от четырех до шести терабайт данных, это около полутора миллионов файлов. Мы готовы передать их защите как можно скорее", — сказал представитель прокуратуры, уточнив, что на это уйдет "пара дней".

Кроме того, по его словам, имеется еще четыре-шесть терабайт данных, которые будут готовы примерно через две недели.

При этом обвинение требует от суда выпустить ордер об ограничении доступа к материалам дела. "Это будет способствовать защите расследования не только по данному делу, но и, возможно, по другим", — сказал представитель прокуратуры. Он не уточнил, о каких делах идет речь. Кроме того, он опасается, что защита передаст сведения по делу Бутиной в прессу.

Рисунок заседания Федерального суда в Вашингтоне по делу Марии Бутиной. 18 июля 2018
© AP Photo / Dana Verkouteren
Посольство России запросило разъяснения по поводу ареста Марии Бутиной
Обвинение много раз намекало на возможную связь дела Бутиной с подозрениями о "российском вмешательстве" в выборы в США, которые Москва опровергает. В частности, обвинение строило хронологию пребывания Бутиной в США в последние два года на основе хронологии предвыборной кампании и даже приобщило к делу в качестве улики фото, на котором Бутина запечатлена на фоне Капитолия в день инаугурации президента Дональда Трампа. При этом официально никаких обвинений во вмешательстве в выборы Бутиной не предъявлено и формальной связи с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера также нет. Однако на суде в среду впервые присутствовал представитель отделения по национальной безопасности Минюста США, который, как ожидается, поможет обвинению определить, какие данные засекретить.

Возможные ходатайства

Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл сообщил, что намерен подготовить ряд ходатайств в адрес суда. По его словам, может быть подано ходатайство о снятии обвинений, а также вынесено требование к обвинению предоставить детальные обвинения, помимо имеющегося обвинительного заключения (bill of particulars). Кроме того, защита намерена обжаловать содержание Бутиной под стражей. Согласно заявлению адвоката, это ходатайство может быть подано "в течение двух недель". Бутина была задержана 15 июля, впоследствии суд арестовал ее до процесса.

"Мы уверены, что в результате этого процесса госпожа Бутина будет оправдана и все поймут, в чем заключается правда", — сказал Дрисколл журналистам после заседания. Он воздержался от дальнейших комментариев.

Вероятность того, что суд удовлетворит ходатайства защиты и прекратит дело или же отпустит Бутину до начала процесса на свободу, оценивается как весьма низкая. Суды в США обычно прислушиваются к требованиям властей в делах, которые, по мнению обвинения, касаются национальной безопасности. Обвинение по делу Бутиной считает, что о ее возможном освобождении до процесса не может идти и речи.

Мария Бутина. Архивное фото
© REUTERS / Press Service of Civic Chamber of the Russian Federation
Бутина в США занималась кибербезопасностью
Пока что судья Таня Чуткан распорядилась, чтобы обвинение подготовило предложение по засекречиванию данных до 8 августа, а защита представила свои возражения до 15 августа.

Показания сенату

Защита заявила, что хочет приобщить к делу показания Бутиной комитету сената по разведке в рамках дела о так называемом российском вмешательстве в выборы. Бутину допрашивали в комитете за закрытыми дверями около восьми часов. Также защита заявила, что Бутина добровольно передала тысячи страниц документов в распоряжение сената.

Как отметил Дрисколл, у него нет распечатки показаний Бутиной сенату и он рассчитывает, что сенат передаст их обвинению, а обвинение — защите.

По словам прокурора, вопрос о возможном ордере суда с целью истребования документов поднимает "сложные конституционные вопросы". Судья Чуткан заявила, что изучит этот вопрос и решит, следует ли ей вмешаться.

Предупреждение адвокату

Адвокат Роберт Дрисколл пытался оспорить секретный характер данных по делу. По его словам, обвинение не предоставило никаких данных в пользу того, чтобы такие документы, как личный дневник, записи и иммиграционные документы Бутиной имели какое-то отношение к делу и должны были быть засекречены.

Мария Бутина. Архивное фото
© REUTERS / FreedomFest
Адвокат уверен, что Бутина докажет свою невиновность
"Это не дело о шпионаже, это дело о регистрации (иностранным агентом)", — заявил адвокат.

Судья Таня Чуткан не согласилась с защитой. "Я не собираюсь рассматривать общие исключения (по обнародованию улик)", — сказала она. Вместе с тем Чуткан добавила, что не исключает раскрытия отдельных документов, касающихся дела.

Адвокат был особенно возмущен заявлениями обвинения, что Бутина по крайней мере единожды предлагала американскому гражданину секс в обмен на должность в американской лоббистской организации. "Мы (защита) понятия не имеем, о чем они говорят, и считаем, что это неправда", — заявил Дрисколл.

Судья заявила, что если документы в распоряжении обвинения содержат какую-либо смягчающую или оправдывающую Бутину информацию, то обвинение обязано представить их защите как можно скорее.

Мария Бутина. Архивное фото
© AP Photo
Защита Бутиной может подать ходатайство о закрытии дела
При этом адвокату было вынесено предупреждение за частые выступления в СМИ, включая CNN и Fox News. По заявлению прокурора, Дрисколл постоянно нарушает правила, по которым защита не имеет права комментировать суть дела. Он привел лишь цитату из Дрисколла, что Бутина — ни в чем не виновная студентка, не указав, каким образом это касается сути дела.

Дрисколл пытался возразить, отметив, что его подзащитная столкнулась с "цунами негативных упоминаний в прессе". "Она стала предметом общенационального неправильного освещения в прессе", — заявил адвокат. По его словам, он лишь возражал против подобного освещения в прессе.

Однако судья заявила адвокату, что он "перешел черту". "Я должна вас предупредить", — добавила она. Дрисколл обещал исправиться.

Следующее техническое заседание по делу состоится 10 сентября, дата начала процесса пока не определена.

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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
holodokoho
Давайте уже зеркалить. Сколько уже можно, все это выносить? Они- Бутину, мы- Трампину какую нибудь, а лучше три...
21:30
25.07.2018
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loddur
12 терабайт?! Да их читать надо несколько лет! Они там что - в пдф-ках доки складируют, что ли?!
21:05
25.07.2018
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