В Минске не обсуждали проведение референдума в Донбассе, заявили в ЛНР

Переговоры о мире на Украине в 2018 году (74)

ЛУГАНСК, 25 июл — РИА Новости. Вопрос проведения референдума в Донбассе не обсуждали и не планировали обсуждать на заседании группы по политическим вопросам Контактной группы в Минске, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.

"Вопрос проведения референдума на Донбассе на заседании Минского формата не рассматривался и не планировался", — заявил Мирошник.

Он уточнил, что политическая группа в ходе заседания рассмотрела не все вопросы, входящие в повестку дня. "При этом диалог строился крайне сложно и не обошлось без эксцессов. Два представителя Киева в группе досрочно покинули заседание", — сообщил Мирошник.