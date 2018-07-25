В Мексике рассказали о ходе переговоров по НАФТА

МЕХИКО, 25 июл — РИА Новости. Министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо заявил о завершении переговоров по модернизации соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли НАФТА на две трети.

"Переговоры по НАФТА практически завершены на две трети, суть НАФТА была трехсторонней, и она останется трехсторонней", — заявил Гуахардо на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Канады Христей Фриланд.

В свою очередь глава МИД Мексики Луис Видегарай сообщил, что в четверг мексиканская команда переговорщиков вновь отправляется в США для продолжения диалога на НАФТА. Он выразил надежду, что переговоры могут быть завершены еще до окончания полномочий действующего президента Энрике Пеньи Ньето 1 декабря этого года.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал новых переговоров по зоне свободной торговли НАФТА, куда входит также Канада, мотивируя это большим торговым дефицитом США по отношению к партнерам.

Глава канадского МИД в свою очередь отметила, что Канада намерена добиваться модернизации НАФТА именно как трехстороннего соглашения. "Канада полностью верит в НАФТА как трехстороннее соглашение, и мы привержены его модернизации в качестве именно трехстороннего соглашения", — сказала Фриланд.