Молдавия опровергла слухи о переносе посольства в Израиле в Иерусалим

КИШИНЕВ, 25 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии не принимало решения о переносе посольства республики в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, сообщила в среду пресс-служба МИДЕИ.

Ранее израильская радиостанция "Кан РЭКА" сообщила, что переговоры о переносе посольства Молдавии в Израиль "находятся на продвинутой стадии".

"Это правда, что израильская дипломатия продвигает на всех уровнях вопрос о переносе аккредитованных посольств из Тель-Авива в Иерусалим. Молдавская сторона приняла к сведению это желание, но не приняла решения", — приводят местные СМИ слова пресс-секретаря МИДЕИ Валерия Русу. Он отметил, что слухи о переносе посольства появились после встречи представителей Республики Молдавия и Израиля, хотя "на встрече этот вопрос не обсуждался".

"В последнее время состоялись встречи с высокопоставленными чиновниками Израиля, на которых обсуждался широкий спектр вопросов, в том числе о работе дипмиссий. Посольство Республики Молдова в Тель-Авиве работает в нормальном режиме и обеспечивает отношения двух государств на всех уровнях, в том числе оказывает консульскую помощь всем обратившимся", — заявил Русу.

Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое до этого было расположено в Тель-Авиве.