Сенат Польши отклонил предложение президента о конституционном референдуме

ВАРШАВА, 25 июл – РИА Новости. Сенат Польши (верхняя палата парламента) отклонил предложение президента страны Анджея Дуды о проведении осенью конституционного референдума.

Сенаторы большинством голосов отклонили проект постановления о назначении референдума на 10-11 ноября, передает корреспондент РИА Новости.

За назначение референдума проголосовали 10 сенаторов, 30 высказались против и 52 воздержались от голосования. Голосованию предшествовали жаркие дебаты.

Представляющий сторону президента заместитель главы его канцелярии Павел Муха пытался убедить сенаторов в том, что референдум является "единственным эффективным инструментом демократии, позволяющим гражданам непосредственно решать судьбу родины".

"Через почти 30 лет после обретения Польшей полного суверенитета и после более чем 20 лет действия основного закона пришло время дать гражданам голос в вопросе о самом важном — необходимости и направлениях изменения конституционного строя нашего государства", — сказал он. Муха обратился к сенаторам с просьбой, чтобы они "не боялись демократии, не боялись голоса народа".

Сенатор от правящей партии "Право и справедливость" Ян Жарын заявил, что отказ от проведения референдума будет означать недоверие к польскому народу со стороны парламентариев. "Надо себе ясно сказать, что, несмотря на множество сомнений, несогласие на проведение референдума будет говорить о том, что мы не верим в польский народ", — сказал он.

Тем не менее, сенаторы правящей партии решили не поддерживать предложение президента о проведении референдума.

В минувшую пятницу президент Дуда направил на рассмотрение сената проект постановления о назначении конституционного референдума, на который, в числе прочего, предлагалось вынести вопрос о повышении роли президента в системе государственного управления.

В проект постановления о проведении референдума Дуда включил 10 вопросов. Гражданам Польши предлагали ответить на вопрос, нужно ли принять новую конституцию или внести изменения в действующую. Еще одним вопросом было определение модели исполнительной власти — выбрать между президентской и парламентской.

Гражданам Польши предлагалось указать в конституции на христианские основы государственности страны и закрепить ее членство в ЕС и НАТО.

Более того, предлагалось конституционно гарантировать поддержку семьи, детства, инвалидов и закрепить пенсионный возраст на уровне 60 лет для женщин и 65 для мужчин.

Также президент предлагал закрепить в конституции существующее в настоящее время административно-территориальное разделение Польши на гмины, повяты и воеводства.