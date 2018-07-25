Британия готова помочь Греции в борьбе с пожарами

Сгоревшие в результате лесных пожаров автомобили на улице Мати в Греции. 25 июля 2018

Сгоревшие в результате лесных пожаров автомобили на улице Мати в Греции. 25 июля 2018

ЛОНДОН, 25 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания готова оказать Греции любую необходимую помощь в связи с пожарами, заявила премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй.

В Греции на этой неделе произошло несколько крупных лесных пожаров, жертвами которых стали около 80 человек, в Аттике объявлено чрезвычайное положение. Премьер-министр страны Алексис Ципрас объявил в стране трехдневный траур по погибшим, прокуратура Греции начала расследование причин пожаров, а военные страны готовятся принять участие в тушении возгораний, которые охватили Восточную Аттику.

"Британия поддерживает народ Греции, переживший трагические события. Мы готовы предоставить любую поддержку, какую только можем", — заявила Мэй в состоявшемся в среду телефонном разговоре с Ципрасом.

Стенограмму разговора распространила канцелярия британского премьера.