Минск надеется на рост экспорта медуслуг при продлении безвизового режима

МИНСК, 25 июл – РИА Новости. Белоруссия рассчитывает нарастить экспорт медицинских услуг с учетом продления безвизового режима для иностранцев до 30 дней, сообщил в среду начальник управления предпринимательской деятельности, ценообразования и госимущества Минздрава Белоруссии Дмитрий Калистратов.

Власти Белоруссии проводят политику по облегчению въезда иностранных туристов в страну. Накануне пресс-служба президента республики Александра Лукашенко сообщила, что он своим указом продлил срок безвизового пребывания иностранцев в Белоруссии до 30 дней при условии их въезда в страну через национальный аэропорт Минска. Документ вступит в силу после официального опубликования. Ранее гражданам 80 государств, включая США и страны ЕС, была предоставлена возможность находиться в Белоруссии без визы в течение пяти дней.

"Мы рассчитываем на дальнейший прирост, в первую очередь, диагностических услуг, консультативной медицинской помощи, высокотехнологичных операций и других медицинских услуг. Что касается… статистики, в 2017 году мы имели темп роста в 106,2%, это было достигнуто в том числе за счет введения безвизового режима и пребывания иностранных граждан в течение пяти дней… В этом году мы ставим себе планку на 15-20% нарастить объем экспорта медицинских услуг", — сказал Калистратов журналистам.

Он также отметил, что по итогам 2018 года Белоруссия рассчитывает заработать на экспорте медицинских услуг около 40 миллионов долларов.

По информации Калистратова, для Белоруссии география экспорта медуслуг насчитывает 114 стран. Наибольший прирост достигнут за счет медицинских туристов из Великобритании (в три раза увеличен объем экспорта), Ирландии (в два раза), США, Литвы, Латвии, Франции, Китая.