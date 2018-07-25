Киев хочет провести встречу Москальковой и Денисовой на следующей неделе

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости. Киев на переговорах в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе предложил провести на следующей неделе встречу омбудсменов Украины и РФ, на которой намерен обсудить вопрос передачи 36 россиян в обмен на украинцев, заявила в среду представитель Киева в гуманитарной подгруппе в Минске Ирина Геращенко.

"Мы еще раз выступили с инициативой провести совместную встречу с участием омбудсменов Людмилы Денисовой (омбудсмен Украины — ред.) и Татьяны Москальковой (омбудсмен РФ- ред.), на которой обсудить и разблокировать, наконец, вопрос передачи 36 россиян в обмен на украинцев. Мы готовы провести такое заседание и на следующей неделе", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

По ее словам, в ходе заседания было также предложено провести видеоконференцию, как альтернативу встречи.

Ранее Геращенко заявила, что Украина готова передать РФ 36 россиян в обмен на осужденных в РФ украинцев. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что обсуждал с украинским коллегой Петром Порошенко вопрос выдачи задержанных, включая судьбу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что "разговаривала по телефону с Денисовой, уполномоченным Верховной рады Украины, по поводу обмена списками".