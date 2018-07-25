Киев хочет провести встречу Москальковой и Денисовой на следующей неделе

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости. Киев на переговорах в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе предложил провести на следующей неделе встречу омбудсменов Украины и РФ, на которой намерен обсудить вопрос передачи 36 россиян в обмен на украинцев, заявила в среду представитель Киева в гуманитарной подгруппе в Минске Ирина Геращенко.
По ее словам, в ходе заседания было также предложено провести видеоконференцию, как альтернативу встречи.
Ранее Геращенко заявила, что Украина готова передать РФ 36 россиян в обмен на осужденных в РФ украинцев. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что обсуждал с украинским коллегой Петром Порошенко вопрос выдачи задержанных, включая судьбу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что "разговаривала по телефону с Денисовой, уполномоченным Верховной рады Украины, по поводу обмена списками".