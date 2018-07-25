При взрыве на заводе в Кутаиси пострадали пять человек

ТБИЛИСИ, 25 июл – РИА Новости. Пять человека пострадали в результате взрыва печи для плавки чугуна. ЧП произошло на территории завода в городе Кутаиси на западе Грузии, сообщает Sputnik Грузия.

Как пояснили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, взрыв прогремел в среду днем на улице Автомшенебели.

По данным ведомства, в результате взрыва разрушилась конструкция завода и начался пожар. Пламя удалось потушить. С огнем боролись четыре пожарные бригады. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

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