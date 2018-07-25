В Бельгии из-за жары ограничили свободный расход трубопроводной воды

БРЮССЕЛЬ, 25 июл – РИА Новости, Александр Шишло. Власти Фландрии из-за сильной засухи ввели запрет на свободное расходование трубопроводной воды жителями самого населенного региона Бельгии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.

В среду столбик термометра на территории Фландрии, расположенной на севере королевства, поднялся до 34 градусов по Цельсию.

Как сообщили в пресс-службе, в условиях такой сильной жары, которая до этого наблюдалась в 1976 году, населению запрещено использовать трубопроводную и грунтовую воду для полива сада и огорода, а также мытья автомобилей.

"В связи с решением об экономии воды с сегодняшнего в Антверпене временно отключены все городские фонтаны", — сказал собеседник агентства.