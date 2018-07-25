В Израиле планируют построить свою "кремниевую долину"

РИШОН-ЛЕ-ЦИОН (Израиль) 25 июл — РИА Новости. В центральном округе Израиля, городе Ришон-ле-Ционе на территории свыше 100 гектаров началось сооружение крупнейшего инновационного района. О проекте "Бизнес-парк-1000" рассказал РИА Новости исполняющий обязанности председателя муниципальной комиссии по планированию и строительству Михаил Райф.

Для маленького Израиля такая "кремниевая долина" прежде была непозволительна, несмотря на то, что страна занимает лидирующее положение в области high-tech, считает Райф.

По его словам, впервые под одной крышей будет собрана тысяча инновационных предприятий разной направленности.

"Первый камень заложил на этой неделе крупнейший в Израиле банк, начав здесь строительство основного офиса. Это четкий сигнал бизнесу о старте крупномасштабного проекта", — считает он.

О желании "заселиться" в новый инновационный район заявил ряд предприятий IT и стартап-фирм.

При этом авторы проекта — муниципальная власть города Ришон-ле-Циона — решили не ограничиваться пропиской местных компаний. Они разослали приглашения к участию в проекте всем городам-побратимам, а их у Ришон-ле-Циона почти два десятка.

Инновационным районом Израиля уже заинтересовались китайцы. "На столе мэра города Тяньцзинь с 17-миллионным населением стоит макет нашей новой инновационной площадки, где он выбрал месторасположение для китайских предприятий high-tech", — сказал Райф.

С особым интересом ждут предложений от Санкт-Петербурга, делегация Северной столицы России во главе с руководителем Адмиралтейского района Светланой Штуковой буквально на днях сообщила о своем визите и стремлении наладить деловое партнерство.

Михаил Райф обратил внимание еще на одну особенность. "Если создание бизнес-центра ограничится только деловыми офисами, после 6 вечера он превратится в мертвую зону. Поэтому буквально след в след сюда приходят компании, которые параллельно начнут разворачивать строительство жилья, сверхскоростной железной дороги, развлекательной индустрии. В развитие инфраструктуры мэрия готова вложить из городского бюджета не менее 500 миллионов шекелей (около 150 миллионов долларов)", — сказал Райф.

"Рассчитано, что через пять лет благодаря инновационному району город вырастет на 100 тысяч жителей, и Ришон-ле-Цион по численности населения выйдет на третье место после Тель-Авива и Иерусалима", — подытожил собеседник агентства.