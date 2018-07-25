ВСУ около 40 раз нарушили новое перемирие в Донбассе, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 25 июл — РИА Новости. Украинские силовики 38 раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики с момента объявления очередного перемирия в Донбассе, заявили в среду в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Ранее контактная группа по Донбассу согласовала "хлебное" перемирие с 1 июля. Это уже третья попытка прекратить огонь с начала года.

"Всего за период "хлебного" перемирия с 1 июля по 25 июля представительством ЛНР в СЦКК по данным Народной милиции ЛНР зафиксировано 38 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ по территории Луганской народной республики", — говорится в сообщении представительства ЛНР в Telegram-канале.

По данным СЦКК, при обстреле ЛНР украинские силовики использовали минометы калибром 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие. Всего по территории республики было выпущено порядка около 115 снарядов, мин и гранат, заявили в ведомстве.

"Разрушений, жертв и пострадавших среди мирного населения не зафиксировано", — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что все данные о нарушениях Киевом перемирия были озвучены представителем ЛНР на заседании подгруппы по вопросам безопасности в Минске.