Бутина в США занималась кибербезопасностью

ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости, Екатерина Соболь. Обвиняемая в США в работе агентом РФ без соответствующей регистрации Минюста США Мария Бутина активно занималась вопросами кибербезопасности и даже выступала в Вашингтоне с презентацией на эту тему, следует из документов, опубликованных на сайте Eurasia Centre, базирующегося в Вашингтоне, и компании The Asia Pacific Top Level Domain Association (штаб-квартира в Пекине).

Согласно открытой программе Eurasia Centre, Бутина выступала 4 декабря прошлого года на мероприятии "Doing Business with the Eurasian Economic Union Conference" (Конференция по бизнесу с ЕАЭС) в рамках четвертой панели "ЕАЭС — области и сектора роста в поставках продукции и сервисов, ритейле, технологиях, кибербезопасности, нефти и газе, региональное развитие". На данном мероприятии также присутствовал и корреспондент РИА Новости.

В программе мероприятия Бутина упомянута в качестве представителя The Asia Pacific Top Level Domain Association. Более того, на сайте самой компании размещена презентация, с которой Бутина выступала в Вашингтоне. Презентация "The DNS Role in the IoT World" была посвящена системе доменных имен. Судя по исходным данным документа, Бутина выступала с ней же в Тбилиси (Грузия) в сентябре 2017 года.

Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл на письменные и телефонные запросы о комментарии по этому поводу РИА Новости не ответил, как и директор Eurasia Centre Джерри Джанко. Top Level Domain Association на запрос РИА Новости также не ответила.

Малайзийская организация Asia Pacific Top Level Domain Association (APTLD) заявила, что задержанная в США россиянка Мария Бутина не является ее сотрудницей, а лишь проходила стажировку в компании.

"Мария Бутина проходила удаленную стажировку в APTLD с мая по август 2017 года. Нашей организации была направлена просьба организовать стажировку для гражданки РФ Марии Бутиной, которая обучалась в Американском университете в Вашингтоне", — говорится в заявлении на сайте APTLD.

Ранее газета Washington Post указывала, что Бутина "была соавтором статьи по кибербезопасности с двумя профессорами в бизнес-школе" в American University. Издание добавляет, что в университете Бутина изучала вопросы киберполитики в бизнес-школе при American University, где учатся студенты со всего мира и даже сотрудники посольств других стран.

Очередное заседание по делу россиянки Марии Бутиной, обвиненной в США в работе "незарегистрированным иностранным агентом", пройдет в среду в федеральном окружном суде Вашингтона.

Предстоящее процедурное заседание станет уже вторым по делу 29-летней Бутиной, первое прошло 18 июля. Тогда суд постановил оставить россиянку под стражей до начала судебного процесса над ней.

Бутину задержали в июле в США. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. По совокупности предъявленных обвинений россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Власти РФ также считают обвинения в адрес россиянки надуманными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что Бутину задержали непосредственно перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки явно с задачей минимизировать позитивный эффект от саммита и сделать это в максимально сжатые сроки. По словам Захаровой, создается впечатление, что ФБР выполняет политический заказ, никакой фактической базы для обвинений в адрес россиянки нет, претензии к Бутиной притянуты за уши.

На предстоящем в среду судебном слушании стороны должны будут договориться о графике дальнейших действий.

В свою очередь в посольстве РФ в Вашингтоне РИА Новости сообщили, что представитель дипмиссии, как и в прошлый раз, планирует присутствовать на судебном заседании.