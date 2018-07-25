Киев потребовал у ДНР вернуть 85 железнодорожных вагонов

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости. Киевская сторона во время переговоров контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, которые состоялись в Минске, потребовала вернуть 85 вагонов, которые принадлежат компании "Украинские железные дороги" и сейчас якобы находятся в Донецке.

"В экономической группе украинская сторона поставила вопрос краж украинской собственности, в том числе и 85 вагонов "Укрзализныци", в свое время приобретенных за кредит ЕБРР (Европейского банка реконструкции и развития — ред.), которые сейчас находится в оккупированном Донецке", — написала в Facebook в среду первый вице-спикер Верховной рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

По ее утверждению, в интернете якобы есть много объявлений о продаже краденых вагонов. Он потребовала "отдать краденое, а не перепродавать его".