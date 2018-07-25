Россия предложила активизировать работу политической подгруппы по Донбассу

МИНСК, 25 июл — РИА Новости. Россия предложила на следующем заседании контактной группы по Украине продлить работу политической подгруппы до двух дней, заявил журналистам полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.

"На сегодняшнем заседании контактной группы были рассмотрены вопросы активизации работы по политическому урегулированию в Донбассе. Российская делегация выступила с предложением интенсифицировать работу политической подгруппы… Мы предложили на следующей встрече контактной группы продлить работу политической подгруппы до двух дней. Приоритеты работы подгруппы неизменны – особый статус Донбасса на постоянной основе по формуле Штайнмайера и амнистия для всех участников конфликта с обеих сторон", — заявил Грызлов.

Он напомнил, что в октябре заканчивается срок продления действия закона об особом статусе Донбасса. "Этот закон в редакции 2017 года был выхолощен и составлен так, что пункты со второго по девятый были фактически заморожены. Несмотря на это, данный закон необходимо продлить, чтобы он оставался основой для реализации минских соглашений при дальнейшей его доработке", — добавил российский полпред.

"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.