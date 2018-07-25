Россия призвала Украину соблюдать режим разведения сил в Донбассе

МИНСК, 25 июл — РИА Новости. Россия на заседании контактной группы по Украине призвала Киев не нарушать режим разведения сил в Донбассе и вывести вооружения из Петровского и Золотого, а также обеспечить разведение сил и средств в районе станицы Луганская, заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.

По его словам, особое внимание контактной группы было уделено выполнению сторонами конфликта на юго-востоке Украины обязательств по разведению сил и средств от линии соприкосновения на согласованных участках.

"Российская делегация призвала украинскую сторону не нарушать режим разведения сил на участках, где разведение уже состоялось – Петровское и Золотое, и вывести с этих участков вооружения, военнослужащих и огневые позиции. А также обеспечить разведение сил и средств в районе станицы Луганская, где СММ ОБСЕ неоднократно фиксировала необходимые для разведения сил семидневные периоды", — заявил Грызлов журналистам.

Кроме того, по его словам, контактной группой был "поднят вопрос о возобновлении разрушенной экономической блокадой инфраструктуры безналичных платежей между хозяйствующими субъектами по обе стороны линии соприкосновения".

"Это прямо предусмотрено пунктом восемь Комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Особенно остро этот вопрос стоит при осуществлении необходимых платежей за поставку воды. Представители предприятий, обеспечивающих поставку воды в Луганск, продлили ныне действующее соглашение до августа 2019 года. Безналичная форма должна обеспечить безопасность и своевременность этих платежей", — добавил Грызлов.