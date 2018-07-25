В Киеве призвали к полной блокаде Крыма

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Украина должна ввести наказания для иностранных лиц и компаний, которые принимают участие в мероприятиях в Крыму. Об этом заявил глава прокуратуры Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов.

По словам чиновника, сейчас подобные "нарушения" украинского законодательства только фиксируются, но никаких конкретных мер Киев не предпринимает. Кроме того, Мамедов заявил о необходимости привлекать к ответственности владельцев морских судов и самолетов, прибывающих в Крым.

Чиновник также заявил, что поддерживает президента Украины Петра Порошенко в стремлении сделать Крым "неподъемным" для России.

"Когда перестанут ходить суда, летать самолеты и ездить иностранные гастролеры, это непременно ускорит этот процесс", — цитирует Мамедова агентство "УНИАН".

Прокуратура Автономной Республики Крым — структура, сохранившаяся в Генпрокуратуре Украины после воссоединения полуострова с Россией. Штаб-квартира ведомства находится в Киеве.

На Украине не раз предлагали планы по "возвращению" Крыма. Так, экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко ранее опубликовал план властей "вернуть и реинтегрировать" Крым к декабрю 2019 года. Среди пунктов документа — поддержка деятельности международной платформы "Друзья деоккупации Крыма", финансирование проукраинских структур и организаций на полуострове, а также формирование отдельных подразделений ВСУ, состоящих из переселенцев из Крыма.

Крым вернулся в состав России в результате референдума, проведенного в 2014 году после госпереворота на Украине. За воссоединение высказались более 95 процентов жителей полуострова. Москва не раз заявляла, что голосование прошло в соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос о принадлежности Крыма закрыт окончательно.