Российское генконсульство в Милане в курсе ареста экс-сенатора Кривицкого

РИМ, 25 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Генконсульство России в Милане в курсе ситуации с арестом бывшего российского сенатора Дмитрия Кривицкого по запросу российских властей, сообщил РИА Новости представитель посольства РФ в Риме.

"Генконсульство начало работу, по получении соответствующей информации от итальянской стороны будет предприняты действия по оказанию ему поддержки. Официального уведомления со стороны российских властей по данной ситуации не поступало", — сказал собеседник агентства.

Бывший российский сенатор Дмитрий Кривицкий арестован на севере Италии в Кортине-д"Ампеццо по запросу российских властей, сообщил РИА Новости в среду его адвокат Мауро Анетрини. По его словам, Кривицкий арестован за преступления, совершенные на территории России, "в Италии он ничего не сделал".

Экс-сенатор содержится в Венеции, где завтра состоится первое слушание по его делу. Анетрини подчеркнул, что его клиент находится в Италии на законной основе, а процесс будет касаться его экстрадиции в Россию.

В конце марта полиция Новгородской области объявила о розыске бывшего сенатора от региона Дмитрия Кривицкого, обвиняемого в получении взятки в 15 миллионов рублей.

Как уточнил РИА Новости представитель регионального управления МВД, бывший сенатор от Новгородской области Кривицкий разыскивается на основании решения суда.

По данным Новгородского районного суда, в начале марта вынесено постановление о заочном аресте Кривицкого, представлявшего Новгородскую область в Совете Федерации с декабря 2011 года по сентябрь 2016 года. Это решение принято по ходатайству регионального следственного управления.