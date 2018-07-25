Кипр выделил десять млн евро для помощи пострадавшим от пожаров в Греции

Пожарный автомобиль возле Кинеты, к западу от Афин. 23 июля 2018 года

Пожарный автомобиль возле Кинеты, к западу от Афин. 23 июля 2018 года

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Правительство Кипра в среду приняло решение выделить 10 миллионов евро на помощь пострадавшим от пожаров в Греции, сообщает Sputnik Греция.

Ранее в среду несколько европейских стран предложили Греции оказать помощь в тушении пожаров, жертвами которых, по последним данным, стали около 80 человек.

Правительство Кипра перечислит 10 миллионов евро (около 11,7 миллиона долларов) на специальные счета. Отмечается, что все собранные средства будут использованы для помощи жертвам по согласованию с греческим правительством.

"Правительство выражает свою глубочайшую скорбь и соболезнование жертвам, надеется, что пропавшие без вести будут обнаружены, и желает скорейшего выздоровления раненым", — заявил представитель правительства Продромос Продрому.

Кроме того, правительство Кипра будет координировать общественную кампанию по сбору помощи. Желающих участвовать в кампании призывают перечислять пожертвования на специальные счета. Правительство также предлагает использовать эти счета организаторам мероприятий по сбору средств.

В Греции на этой неделе произошло несколько крупных лесных пожаров, жертвами которых стали около 80 человек, в Аттике объявлено чрезвычайное положение. Премьер-министр страны Алексис Ципрас объявил в стране трехдневный траур по погибшим, прокуратура Греции начала расследование причин пожаров, а военные страны готовятся принять участие в тушении возгораний, которые охватили Восточную Аттику.