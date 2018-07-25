МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Правительство Кипра в среду приняло решение выделить 10 миллионов евро на помощь пострадавшим от пожаров в Греции, сообщает Sputnik Греция.
Правительство Кипра перечислит 10 миллионов евро (около 11,7 миллиона долларов) на специальные счета. Отмечается, что все собранные средства будут использованы для помощи жертвам по согласованию с греческим правительством.
"Правительство выражает свою глубочайшую скорбь и соболезнование жертвам, надеется, что пропавшие без вести будут обнаружены, и желает скорейшего выздоровления раненым", — заявил представитель правительства Продромос Продрому.
В Греции на этой неделе произошло несколько крупных лесных пожаров, жертвами которых стали около 80 человек, в Аттике объявлено чрезвычайное положение. Премьер-министр страны Алексис Ципрас объявил в стране трехдневный траур по погибшим, прокуратура Греции начала расследование причин пожаров, а военные страны готовятся принять участие в тушении возгораний, которые охватили Восточную Аттику.