"Курва неблагодарная": в Сети высмеяли Приходько из-за иска к Порошенко

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Пользователи Сети раскритиковали украинскую певицу Анастасию Приходько за иск против администрации Петра Порошенко. Артистка утверждает, что ее обманным путем сняли в предвыборном ролике украинского президента.

Приходько через суд требует компенсацию, превышающую 500 тысяч гривен (почти 20 тысяч долларов. – Прим. ред.), за "неправомерное использование" своего сценического образа и "нарушение авторских прав".

В социальных сетях сравнили разбирательство с "конфликтом на рынке" и посоветовали артистке вновь заняться музыкой.

"Бездарность уже не знает, как о себе лишний раз напомнить", — прокомментировала ситуацию Алина Малевская.

По мнению других пользователей, Приходько вряд ли что-то получит от команды президента, кроме "рваных носков".

"Идите, пожалуйста, лесом, Настя, со своими призывами", — написал Олег Микитенко в ответ на просьбу артистки прийти и поддержать ее в суде.

"Гордилась бы, что его высокопревосходительству понадобилась, курва неблагодарная", — пошутил другой пользователь.

Конфликт между украинской певицей и командой Петра Порошенко начался в феврале этого года. Тогда Анастасия Приходько и украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев заявили, что их обманом задействовали в предвыборном ролике украинского президента. По словам артистки, видео было задумано как социальный проект в поддержку развития страны. Как отметил Сеитаблаев, он не был в курсе деталей видеозаписи и не предполагал, что она будет иметь политический характер.

По информации издания "Украина.ру", первое слушание по делу должно было состояться 23 июля, однако было перенесено из-за неявки ответчика.