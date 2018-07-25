"Курва неблагодарная": в Сети высмеяли Приходько из-за иска к Порошенко

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Пользователи Сети раскритиковали украинскую певицу Анастасию Приходько за иск против администрации Петра Порошенко. Артистка утверждает, что ее обманным путем сняли в предвыборном ролике украинского президента.
В социальных сетях сравнили разбирательство с "конфликтом на рынке" и посоветовали артистке вновь заняться музыкой.
"Бездарность уже не знает, как о себе лишний раз напомнить", — прокомментировала ситуацию Алина Малевская.
По мнению других пользователей, Приходько вряд ли что-то получит от команды президента, кроме "рваных носков".
"Идите, пожалуйста, лесом, Настя, со своими призывами", — написал Олег Микитенко в ответ на просьбу артистки прийти и поддержать ее в суде.
"Гордилась бы, что его высокопревосходительству понадобилась, курва неблагодарная", — пошутил другой пользователь.
Конфликт между украинской певицей и командой Петра Порошенко начался в феврале этого года. Тогда Анастасия Приходько и украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев заявили, что их обманом задействовали в предвыборном ролике украинского президента. По словам артистки, видео было задумано как социальный проект в поддержку развития страны. Как отметил Сеитаблаев, он не был в курсе деталей видеозаписи и не предполагал, что она будет иметь политический характер.
По информации издания "Украина.ру", первое слушание по делу должно было состояться 23 июля, однако было перенесено из-за неявки ответчика.