На севере Израиля сработали сирены тревоги

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июл — РИА Новости. Сирены тревоги прозвучали на контролируемой Израилем части Голанских высот, предупреждая местных жителей о возможном обстреле из соседней Сирии, сообщила армейская пресс-служба. Система оповещения третий день подряд срабатывает в северных районах страны, по соседству с которыми идет крупная операция сирийских правительственных войск против отрядов оппозиции.

"Сирены прозвучали в региональном совете Голанских высот. Подробности выясняются", — говорится в сообщении.

Одной из самых частых причин срабатывания сирен тревоги в последние месяцы стал огонь израильской ПВО по летательным аппаратам или ракетами, приближавшимся со стороны Сирии. Во вторник ПВО Израиля сбила сирийский самолет, который, по данным израильских военных, зашел на два километра в воздушное пространство, контролируемое еврейским государством. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что это является "грубым нарушением соглашений о разъединении" между Израилем и Сирией от 1974 года. Дамаск утверждает, что бомбардировщик выполнял боевое задание против террористов и границу страны не пересекал. Один пилот сбитого самолета погиб, судьба второго остается неизвестной.

Израильские военные, комментируя инцидент, ранее предположили, что сбитый ими самолет ВВС Сирии был либо фронтовым бомбардировщиком Су-24, либо истребителем-бомбардировщиком Су-22.