ДНР и ЛНР предложили провести заседание подгруппы по безопасности

ДОНЕЦК, 25 июл — РИА Новости. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики предложили провести внеочередное заседание подгруппы по безопасности в режиме видеоконференции до очной встречи в Минске 22 августа, заявили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

Ранее пресс-секретарь полпреда ДНР в Контактной группе Виктория Талакина сообщила, что следующая встреча в Минске пройдет 22 августа.

"Официальный представитель ДНР в рабочей группе по вопросам безопасности Алексей Никоноров сообщил, что с целью контроля относительно устойчивого режима прекращения огня республики выступили с предложением провести внеочередное заседание группы по вопросам безопасности в режиме видеоконференции до 22 августа — даты, на которую намечено заседание в Минске", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

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