Звезду Трампа на голливудской "Аллее славы" разбили киркой

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Вандал разбил киркой звезду президента США Дональда Трампа на голливудской "Аллее славы", сообщает телеканал NBC Los Angeles.

Как рассказали очевидцы, мужчина пронес кирку в чехле для гитары. Прибывшие на место полицейские обнаружили лишь руины на месте звезды, которой Трамп удостоился еще в 2007 году за участие в шоу "Ученик". Правоохранители сообщили, что злоумышленник оставил кирку на месте преступления, а позже сам сдался полиции Беверли-Хиллз. Когда начнутся работы по восстановлению звезды — пока неизвестно.

Звезда Трампа на "Аллее славы" неоднократно подвергалась нападению вандалов, в частности, ее изрисовывали различными символами. Более того, вандалы не впервые набрасываются на звезду с ударными инструментами. В октябре 2016 года одетый в костюм строителя мужчина разбил ее, использовав кирку и кувалду.

Местные активисты публиковали петицию с требованием убрать звезду Трампа, но городские власти отказались это сделать.

The suspect is a 25-year-old man, police tell me. He has yet to give his motive. He is now being processed at the Hollywood LAPD station. https://t.co/vsCzIV5JYZ — Ryan Parker (@TheRyanParker) 25 июля 2018 г.

​В настоящий момент на "Аллее славы", которая находится на Голливудском бульваре и на улице Вайн, более 2,5 тысячи именных звезд актеров, музыкантов, продюсеров, директоров и многих других людей, которые внесли вклад в индустрию развлечения и искусства. "Аллея славы" является одной из ярких туристических достопримечательностей Лос-Анджелеса, которую посещают около 10 миллионов человек в год.