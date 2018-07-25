Киев саботирует согласование мер контроля за перемирием, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 25 июл — РИА Новости. Представители Украины саботируют согласование дополнительных мер контроля за соблюдением режима прекращения огня, заявили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что Россия настаивает, чтобы стороны конфликта в Донбассе подписали документ о дополнительных мерах по контролю за соблюдением режима прекращения огня. В ДНР и ЛНР заявляли, что поддерживают эту идею.

По словам представителя ДНР в СЦКК, на заседании подгруппы по безопасности координатор от ОБСЕ подчеркнул необходимость принятия дополнительных мер контроля за прекращением огня. Представители ДНР подержали предложенный миссией ОБСЕ проект документа, отметив, что необходимо его письменное согласование сторонами.

"Представители украинской делегации и в этот раз при обсуждении политизировали практически все дополнительные меры, выдвигая предложения, которые противоречат Минским соглашениям. Призыв главы Миссии ОБСЕ Эртурула Апакана, к сожалению, не дисциплинировал украинскую сторону. Представители Киева продолжают саботировать согласование документа на уровне рабочей группы", — сказал представитель ДНР в СЦКК.