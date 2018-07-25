Замглавы МИД встретился с послом Южного Судана

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с новым послом Южного Судана в РФ двустороннее сотрудничество Москвы и Джубы, сообщает МИД РФ.

Посол Чол Тонг Маяй Джанг в ходе беседы с Богдановым в среду вручил копии верительных грамот, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и других областях и подтвердили настрой на укрепление конструктивного взаимодействия в ООН и на других международных площадках.

"Состоялся обмен мнениями о ситуации в Южном Судане, перспективах урегулирования внутреннего конфликта в этой стране. С российской стороны была выражена поддержка миротворческим усилиям африканского сообщества, в первую очередь Межправительственной организации по развитию (ИГАД), по обеспечению мира, стабильности и безопасности в Южном Судане", — говорится в сообщении.

В середине июля Совет Безопасности ООН девятью голосами за и шестью воздержавшимися принял резолюцию по запрету поставок оружия в Южный Судан. Согласно принятым изменениям в резолюции 2428 предполагается, что начиная с 31 мая 2019 года все государства-члены должны прекратить поставки оружия в Южный Судан.

С 2013 года в Южном Судане продолжается кровопролитный вооруженный конфликт между представителями народности динка, к которой относится президент Салва Киир, и племени нуэр, выходцем из которого является Риек Машар, возглавивший повстанческое движение. Южный Судан отделился от Судана в 2011 году.