Суд в Турции переместил американского пастора под домашний арест

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Суд в турецкой провинции Измир постановил в среду переместить под домашний арест американского пастора Эндрю Брансона, которого Анкара подозревает в пособничестве попытке переворота в 2016 году, сообщает газета Hurriyet Daily News.

Решением суда от 25 июля Брансону также запрещено покидать пределы Турции. Неделю назад тот же суд отклонил ходатайство защиты пастора об освобождении. Следующие слушания по делу Брансона назначены на 12 октября.

Американский пастор удерживается властями Турции с октября 2016 года по обвинениям в пособничестве организации гюленистов FETÖ, признанной террористической в Турции, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Как отмечает газета, Брансон отрицает обвинения, называя их "постыдными и отвратительными".

В мае 2017 года президент США Дональд Трамп на встрече с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом попросил освободить Брансона. В сентябре Эрдоган предложил США выдать турецким властям в обмен на Брансона оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в причастности к попытке госпереворота в ночь на 16 июля 2016 года. Сам Гюлен заявил о своей непричастности и осудил мятеж, однако турецкие власти потребовали от США, где проживает оппозиционный проповедник, его экстрадиции.

На прошлой неделе Трамп вновь призвал власти Турции как можно скорее освободить Брансона. Предполагается, что задержание пастора может отчасти склонить американский конгресс в сторону того, чтобы заморозить поставку Турции американских истребителей пятого поколения F-35.