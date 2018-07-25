Путин и Трамп обсуждали Украину, но к согласию не пришли, заявил Помпео

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп на встрече в Хельсинки обсуждали вопрос Украины, но не нашли, где могли бы прийти к согласию, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью радиовещательной корпорации ABC, стенограмму которого распространил в среду Госдепартамент.

"Они обсуждали Украину. Не нашлось большого количества пунктов, по которым их мнения бы сошлись. Президент (Трамп — ред.) был тверд в том, чтобы донести до мира мысль, что путь Минска (Минских соглашений — ред.) — это верный путь продвижения вперед", — заявил Помпео.

Первые полномасштабные переговоры Трампа и Путина состоялись 16 июля в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.