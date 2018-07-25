Минск не ожидает проблем с Москвой из-за изменений в визовой политике

МИНСК, 25 июл – РИА Новости. Белоруссия не ожидает проблем в отношениях с РФ из-за продления безвизового режима пребывания иностранцев до 30 суток, по этому вопросу Минск и Москва проводили консультации, сообщил в среду начальник главного консульского управления МИД республики Игорь Фисенко.

Власти Белоруссии проводят политику по облегчению въезда иностранных туристов в страну. Накануне пресс-служба президента республики Александра Лукашенко сообщила, что срок безвизового пребывания иностранцев в Белоруссии продлен до 30 дней при условии их въезда в страну через национальный аэропорт Минска. Документ вступит в силу после официального опубликования. Ранее гражданам 80 государств, включая США и страны ЕС, была предоставлена возможность находиться в Белоруссии без визы в течение пяти дней.

"Я думаю, что надо смотреть на это все (продление безвизового режима – ред.) с другой точки зрения: мы видим, что сейчас Россия сама принимает похожие меры… Буквально недавно мы узнали, что речь идет о продлении режима безвизового… для уже бывших болельщиков (ЧМ по футболу – ред.). То есть Россия ищет пути, каким образом привлечь к себе иностранных туристов. То же самое делаем и мы, и поэтому мы взаимно обмениваемся опытом", — сказал Фисенко журналистам, отвечая на вопрос о возможных проблемах в отношениях между Минском и Москвой.

Представитель белорусского МИД также отметил, что белорусская сторона открыта для консультаций с РФ по этому и другим вопросам. "Мы эту информацию никак не утаивали (о намерении продлить безвизовые сроки пребывания – ред.), наоборот, делились с ней в таком инициативном порядке", — сказал Фисенко.

Он добавил, что в этой связи за последние три месяца у представителей компетентных органов двух стран было много поводов для встреч, проводились консультации, на которых обсуждались и другие вопросы.

Пресс-служба Лукашенко сообщала, что для безвизового въезда в Белоруссию иностранцам нужно иметь при себе действительный паспорт или заменяющий его документ, предназначенный для выезда за границу, действующий в республике медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тысяч евро. Кроме того, необходимо иметь определенное количество денег: на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам (около 25 долларов), либо 50 базовым величинам (более 610 долларов), если пребывание составит полные 30 дней.

Порядок безвизового передвижения через аэропорт не распространяется на лиц, прибывающих в Белоруссию авиарейсами из РФ, а также планирующих вылететь в российские аэропорты, поскольку эти рейсы являются внутренними и погранконтроль на них не осуществляется.