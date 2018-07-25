НАТО начала переговоры с Македонией о вступлении в альянс

БЕЛГРАД, 25 июл – РИА Новости. Делегация Североатлантического альянса прибыла в среду в Скопье, где провела встречу с руководством республики и сообщила о начале переговоров о вступлении бывшей югославской республики в НАТО, сообщает пресс-служба македонского кабмина.

Натовскую делегацию в Скопье возглавил директор по евроатлантическому и глобальному партнерству в отделе вопросов политики и безопасности штаба НАТО Джеймс Маккей. Его с коллегами принял глава правительства страны Зоран Заев с кабинетом министров почти в полном составе. По словам Заева, нынешняя фаза отношений Скопье с Североатлантическим альянсом ведет к "гарантиям безопасности и стабильности в обществах стран-членов и союзников НАТО, что открывает и дополнительные экономические возможности для развития страны".

"Маккей отметил, что его визит имеет целью послать четкий и сильный сигнал, что альянс дал старт переговорам о вступлении, и что в ближайшее время каждые две-три недели рабочие группы НАТО в различном составе будут посещать нашу страну и вместе с национальными рабочими группами будут согласовывать необходимые шаги и стандарты для окончательного полноправного членства в НАТО", — сообщила пресс-служба.

После встречи с премьером и членами правительства Македонии представитель НАТО сообщил журналистам, что согласно имеющемуся у альянса опыту, переговоры о вступлении длятся минимум 18 месяцев.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил в ходе саммита организации в Брюсселе 11 июля, что лидеры всех 29 стран-членов официально пригласили Македонию вступить в НАТО.

Столтенберг уточнил, что как только Македония внесет необходимые изменения в конституцию, альянс сможет официально пригласить ее вступить в НАТО под новым названием — Республика Северная Македония. После подписания протокола о вступлении в альянс его предстоит ратифицировать парламентам всех 29 стран-членов.