Пашинян обьяснил свое участие в заседании Евразийского межправсовета

ЕРЕВАН, 25 июл – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил, чем вызвано его участие как в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС.

"Завтра отправляюсь в Санкт-Петербург для участия в заседании межправительственного совета ЕАЭС (формат премьер-министров). Как вы знаете, исходя из статуса, возникшего в результате конституционных реформ, премьер-министр Армении вовлечен в формат глав государства в Высшем Евразийском экономическом совете. Этот вопрос решен де-юре, то есть здесь Армению продолжит представлять премьер-министр", — написал Пашинян на своей странице в Facebook.

По его словам, пока правовые регулирования Евразийского межправительственного совета не приведены в соответствие с новой Конституцией Армении и в случае его неучастия в заседании совета премьер-министров решения приниматься не могут и формат будет парализован.

"Так как еще в дни бархатной революции я заявлял, что парализация ЕАЭС не является нашей целью, наоборот, мы должны сделать все, чтобы повысить эффективность нашего членства в этой организации, принял решение отправиться в Санкт-Петербург", — отметил Пашинян.

В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента и лидера Республиканской партии Сержа Саргсяна на пост премьера. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку, а 8 мая парламент избрал на этот пост лидера оппозиции Пашиняна. После этого РПА объявила себя оппозиционной силой.