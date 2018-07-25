В Иерусалиме решают судьбу камня, выпавшего из Стены Плача

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июл – РИА Новости. Огромный камень, выпавший из Стены Плача в понедельник 23 июля, убрали с места происшествия в более безопасное место, но его судьба остается неопределенной: в сообщении Фонда наследия Стены Плача говорится, что специалисты фонда вместе с раввином Стены Плача Шмуэлем Рабиновичем и работниками израильского Управления по древностям обсудят возможные варианты дальнейшего местонахождения камня.

"Это чудо, что стокилограммовый камень не упал на головы молящихся. Всего за несколько часов до происшествия здесь было множество людей, пришедших помолиться и находившихся поблизости. Я намерен просить канцелярию премьер-министра, которая отвечает за это место, провести более масштабные и детальные осмотры Стены Плача, чтобы не допустить повторения опасной ситуации", — заявил мэр Иеруслима Нир Баркат после случившегося.

Если до сих пор откалывавшиеся или выпадавшие из Стены Плача небольшие камни легко возвращались на место инженерами Управления древностями, то вес нынешнего обломка обязывает к более основательному размышлению о его судьбе, сообщают из Фонда наследия Стены Плача.

Интрига заключается в том, что выпавший блок невозможно "приклеить", то есть вернуть на прежнее место без помощи креплений, для которых потребуется просверлить камень, что само по себе может быть расценено как осквернение святыни, поясняют специалисты.

Другая возможность – захоронить камень на специальном кладбище для священных предметов, наряду с вышедшими из употребления молитвенниками туда попадают, к примеру, записки из Стены Плача.

Ежегодно сотни тысяч людей из разных стран оставляют здесь записки, адресованные Богу. Поэтому старые записки необходимо вынимать, чтобы освободить место для новых. По заверению Фонда наследия Стены Плача, все извлеченные из щелей записки подлежат захоронению под контролем раввина Стены Плача Шмуэля Рабиновича.

Окончательную судьбу камня из Стены плача также решат раввины. Сообщается, что этим в ближайшее время займутся главный раввин Израиля Давид Лау, раввин Старого города в Иерусалиме Авигдор Невенцаль и раввин Стены плача Шмуэль Рабинович.

В настоящий момент стокилограммовый камень перенесен подъемным краном от места падения на несколько десятков метров, где пролежит до окончания разбирательства.