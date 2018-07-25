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Эксперты опасаются давления США на Турцию в вопросе закупок С-400

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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс С-400 Триумф. Архивное фотоЗенитный ракетный комплекс С-400 Триумф. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. США продолжат оказывать давление на Турцию с разных сторон, чтобы заставить ее отказаться от закупок российских зенитных ракетных комплексов С-400, это может перерасти во взаимную торговую войну, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

ЗРК С-400. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Ранее сообщалось, что конгресс США намерен приостановить поставку американских истребителей пятого поколения F-35 Турции из-за планов Анкары приобрести российские зенитные ракетные системы С-400. Сенаторы внесли в оборонный бюджет поправку, согласно которой министр обороны должен составить доклад с оценкой потенциальных "значительных изменений" в поставках самолетов Турции. До тех пор, пока доклад не будет готов, поставки предлагается заморозить вовсе.

Военный эксперт Алексей Подберезкин считает, что Вашингтон может оказать давление на Турцию с разных сторон.

Зенитно-ракетный комплекс С-400. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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"Турция является членом НАТО и имеет определенные обязательства перед США по закупкам F-35. Ситуация обостряется тем, что Турция разочаровалась и в ЕС, и в НАТО. В этом случае у нас есть козырь в виде С-400. Это очень лакомый заказ, так как это эффективное средство ПВО и ПРО, которое в наше время становится синонимом суверенитета. Аналогов С-400 в мире нет. Однако американцы могут надавить на Турцию, в том числе по вопросу о базе США в Турции и об отношениях с Сирией и курдами. Так что сделку по С-400 могут и разорвать, это происходит достаточно часто. Я бы сказал, что тут 60% на 40% в пользу американцев, потому как много факторов работают против нас. Скорее они откажутся от С-400, чем от F-35", — сказал собеседник агентства.

Как отметил эксперт РСМД Виктор Надеин-Раевский, ситуация может перерасти в торговую войну в области вооружений.

Американский военный производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin. Архивное фото
© Фото : Minnesota National Guard / Sgt. 1st Class Ben Houtkooper
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"Может ли из-за этого Турция отказаться от закупок С-400? Да, теоретически может, потому что, хотя и предоплата внесена, но даже в таких сделках все можно отыграть назад. Вспомните, как было с французскими "Мистралями". Но пока Турция не собирается этого делать. Однако и от закупок F-35 она, скорее всего, не откажется. Будет взаимная торговая война в области вооружений", — заявил он.

В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ по вопросу закупки С-400. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года, тогда же турецкий президент Тайип Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен. Турция может стать первым государством — членом НАТО, которое получит от России С-400, количество поставляемых комплексов официально не уточнялось.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл предупредил 26 июня, что приобретение Турцией С-400 приведет к введению Вашингтоном санкций в отношении Анкары и качественному изменению двусторонних отношений. Кроме того, как подчеркнул Митчелл, США могут отказаться от передачи Турции приобретенных ею F-35.

Мобильная многоканальная зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф»
© РИА Новости, Инфографика
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Характеристики С-400 "Триумф"
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