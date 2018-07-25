Коалиция сообщила об обстреле саудовского танкера хуситами

ДУБАЙ, 25 июл — РИА Новости. Йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) в среду атаковали нефтяной танкер Саудовской Аравии в Красном море, сообщил представитель воюющей в Йемене арабской коалиции Турки аль-Малики в эфире телеканала "Аль-Ихбария".

"Была совершена попытка террористического нападения на нефтяной танкер в Красном море, что привело к его незначительным повреждениям", — отметил аль-Малики.

Он указал, что нападение на нефтяной танкер могло привести к экологической катастрофе.

По словам аль-Малики, угроза со стороны хуситов международному судоходству в Красном море продолжает существовать.

Ранее подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира" сообщил, что мятежники атаковали саудовский военный корабль "Даммам" у западного побережья страны. Они утверждают, что регулярно наносят удары по кораблям арабских стран, участвующих в коалиции против мятежников. В понедельник хуситы заявили, что провели операцию против эмиратских войск в портовом городе Моха на Красном море, где уничтожили хранилище оборудования, операционные помещения и причал в порту Мохи. Также хуситы заявили, что подбили 40 дней назад эмиратский корабль, помешав высадке с него десанта. Кроме того, 30 января 2017 года они заявили, что подбили саудовское судно "Медина" возле побережья Ходейды, в доказательство чего разместили видеозапись в социальных сетях. При этом представитель военно-воздушных сил хуситов Абдалла аль-Джафари заявил, что по объектам в странах, которые воюют в Йемене, удары наносятся чаще, чем когда-либо в прошлом, и инвесторам необходимо это учитывать.