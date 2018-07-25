В ДНР за две недели при обстрелах погиб один человек, заявили в СЦКК

ДОНЕЦК, 25 июл — РИА Новости. Один человек погиб, трое ранены в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за последние две недели, сообщили в среду журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

"За период с 11 по 25 июля зафиксировано 79 нарушений режима прекращения огня со стороны ВС Украины. В результате обстрелов ранения получили два мирных жителя, погиб один военнослужащий армии ДНР, один — ранен; повреждены 33 домостроения и два разрушены, повреждены два объекта инфраструктуры и два транспортных средства", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, в среднем в сутки фиксировалось шесть нарушений режима прекращения огня. При этом за последние две недели возросло количество боеприпасов, применяемых украинскими силовиками.

"Горячими точками оставались окрестности Горловки, Зайцево, Докучаевск и населенные пункты Саханка и Коминтерново на юге республики", — говорится в сообщении.

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