ДОНЕЦК, 25 июл — РИА Новости. Один человек погиб, трое ранены в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за последние две недели, сообщили в среду журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).
По его словам, в среднем в сутки фиксировалось шесть нарушений режима прекращения огня. При этом за последние две недели возросло количество боеприпасов, применяемых украинскими силовиками.
"Горячими точками оставались окрестности Горловки, Зайцево, Докучаевск и населенные пункты Саханка и Коминтерново на юге республики", — говорится в сообщении.
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