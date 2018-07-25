МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В случае вступления Грузии в НАТО и размещения сил альянса в непосредственной близости от российских границ будет встречное военное планирование со стороны РФ, заявил в среду глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

При возможном вступлении Грузии в альянс "нормализация взаимоотношений Тбилиси с Южной Осетией и Абзахией, с Россией ушла бы совершенно в нереальные перспективы", сказал Косачев на встрече с журналистами двух республик.

Он подчеркнул, что на Грузию распространялись бы программы военного планирования НАТО, размещения новых видов вооружения и подразделений альянса.

"Все это будет создавать дополнительные линии напряженности на Южном Кавказе и будет означать встречное военное планирование со стороны России", — подчеркнул он.

"В случае появления новых военных систем (НАТО. — Прим. ред.) в непосредственной близости от границ РФ будут приняты все необходимые меры в полном объеме для обеспечения безопасности России и ее союзников", — сказал сенатор.

Косачев назвал недальновидной конъюнктурную политику грузинских политических деятелей, которые настаивают на вступлении страны в НАТО. "Мы не угрожаем и никогда не угрожали Грузии", — подчеркнул парламентарий.

Он также назвал противоречащей достигнутым ранее договоренностям общую позицию НАТО по расширению. Косачев напомнил, что с момента подписания Парижской хартии альянс расширил свое присутствие на 34%. в его состав вступило более 10 государств.

При этом НАТО не может справиться ни с одной угрозой в сфере безопасности, будь то угроза терроризма, или наркотрафик, или неконтролируемая миграция, заключил Косачев.

Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы "Партнерство ради мира". После "революции роз" 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите НАТО было подтверждено, что Грузия в будущем может стать членом альянса при условии соответствия его стандартам. В ходе саммита НАТО в Уэльсе, который прошел 4-5 сентября 2014 года, был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе. В рамках пакета мер в Грузии регулярно проходят совместные военные учения.