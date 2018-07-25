Македония выделила Греции 100 тысяч евро на борьбу с пожарами

БЕЛГРАД, 25 июл – РИА Новости. Правительство республики Македония приняло решение о выделении без малого 100 тысяч евро в помощь Греции в ликвидации последствий пожаров, сообщил македонский кабинет министров.
"Правительство республики Македония вечером во вторник приняло решение направить финансовую помощь в размере 6 миллионов денаров (около 97,5 тысячи евро) правительству республики Греция для устранения последствий катастрофических пожаров, которые в последние дни захватили большую территорию столицы Афин", — говорится в сообщении кабмина.
"Правительство также приняло решение сформировать координирующий орган, который ежедневно будет следить за ситуацией и координировать направление гуманитарной помощи, о чем будет достигнута договоренность между соответствующими структурами в Скопье и Афинах", — сообщила пресс-служба.
Министры иностранных дел Греции Никос Котзиас и бывшей югославской республики Македония Никола Димитров подписали 17 июня соглашение о новом конституционном названии страны — Республика Северная Македония. Договор назван сторонами и представителями международных организаций историческим и открывает дорогу Скопье к членству в НАТО и ЕС.