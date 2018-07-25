В украинской армии обнаружили пропажу более 170 тонн топлива

КИЕВ, 25 июл – РИА Новости. Военная прокуратура южного региона Украины завела уголовное дело о хищении в украинской армии более 170 тонн горюче-смазочных материалов, сообщила в среду генпрокуратура страны.
По данным прокуратуры, проведение досудебного расследования поручено следственному управлению главного управления национальной полиции в Одесской области. Создана группа военных прокуроров, которые одновременно с национальной полицией проводят следственные действия с целью оперативного и эффективного расследования.