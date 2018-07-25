Президент Ирана назвал угрозы США пустыми и недостойными ответа

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани назвал угрозы, звучащие из Вашингтона в адрес Тегерана, пустыми и не заслуживающими ответа, говорится в сообщении, опубликованном на сайте иранского президента.

"Сегодня некоторые американские руководители очень много безосновательно болтают. На пустые угрозы некоторых из них не стоит отвечать и вступать с ними в словесную перепалку. Самым жестким ответом на их дешевые изречения будет путь единства и сопротивления", — заявил Роухани.

Ранее иранский президент призвал США "не играть с огнем" (букв. "не играть с хвостом льва"), предупредив, что в противном случае Вашингтон пожалеет об этом. В ответ президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Иран столкнется с "невиданными последствиями", если продолжит угрожать Вашингтону.

Ранее в госдепе заявили, что Вашингтон постарается убедить союзников полностью прекратить закупку нефти из Ирана к началу ноября, а госсекретарь Майк Помпео сообщил, что санкции США в отношении нефтяного сектора Ирана начнут действовать с 4 ноября, после этой даты поставки нефти оттуда будут считаться нарушением санкций.

Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.