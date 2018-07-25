В Мьянме около 30 человек числятся пропавшими без вести после ЧП в шахте

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Не менее 27 человек числятся пропавшими без вести после схода оползня, вызванного обрушением шахты в горнодобывающем районе на севере Мьянмы, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местную полицию.

Как сообщается, сход оползня был вызван обрушением девяностометровой стены неиспользуемой шахты по добыче нефрита в штате Качин во вторник. Шахта принадлежит компании Ayeyar Yadanar Company.

По данным агентства, поисковые и спасательные операции на данный момент приостановлены по причинам безопасности, так как в регионе ожидаются другие оползни.

Ранее оползень подобного масштаба произошел в регионе 14 июля. В результате как минимум 10 искателей нефрита погибли, еще 43 получили ранения, отмечает Синьхуа.