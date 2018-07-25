ВСУ обстреляли позиции "Правого сектора"* и "Азова", заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 25 июл — РИА Новости. Силовики обстреляли позиции движения "Правый сектор"* и нацбатальона "Азов" в районе подконтрольного Киеву села Лебединское, сообщил начальник пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.

Уточняется, что обстрел вели артиллеристы 36-й отдельной бригады морской пехоты. В результате трое бойцов из нацбатальонов погибли, пятеро ранены.

Безсонов добавил, что нацподразделения приведены в полную боевую готовность, а на позиции "Правого сектора"* в районе Авдеевки прибыли иностранные инструкторы.

"Основной целью ставится обучение националистов тактической и огневой подготовке по противодействию вооруженным провокациям со стороны ВСУ. Также, пригласив в свои подразделения инструкторов, командование "Правого сектора"* получило гарантию того, что ВСУ не осмелятся нанести удар по позициям, где находятся иностранные граждане", — пояснили в ДНР.

Ранее командующий операцией объединенных сил Украины (ООС) Сергей Наев в интервью изданию "Обозреватель" заявил, что в районе боевых действий в Донбассе могут находиться только ВСУ и другие подразделения ООС.

Решение вывести из региона националистические батальоны привело к вооруженным столкновениям с ними.

"Азов" и "Правый сектор"*

"Азов" — один из так называемых добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников и участвовали в военной операции в Донбассе. Позже украинские власти заявили, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований, а добровольческим батальонам предложили войти в ряды ВСУ.

СК России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов" по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Похищение человека", "Истязание", "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".

"Правый сектор"* — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014-го Верховный суд России признал праворадикальное объединение экстремистской организацией. В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в России организаций.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.